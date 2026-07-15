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Aanhoudingen na mogelijke ontvoering met auto in Amsterdam-Oost

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 1:20
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AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam-Oost heeft woensdagavond een mogelijke ontvoering plaatsgevonden. De politie heeft een auto na een achtervolging staande gehouden met daarin het mogelijke slachtoffer en drie anderen. De drie zijn aangehouden, bevestigt een woordvoerster berichtgeving van stadszender AT5. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost.
De melding van de ontvoering kwam even voor 22.00 uur binnen. Die zou zijn begonnen op de Insulindeweg. Volgens AT5 is de auto bij het Flevoparkbad gestopt. Een auto stond daar op de tramrails, zo is op beelden van de stadszender te zien.
Volgens een woordvoerster van de politie is onduidelijk wat er nu precies heeft plaatsgevonden. Meerdere mensen, onder wie het mogelijke slachtoffer, worden verhoord.
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