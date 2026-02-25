Aanhoudingen na vondst duizenden xtc-pillen en kilo's amfetamine

ROTTERDAM (ANP) - In een woning in Rotterdam heeft de politie dinsdag twee mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de productie van en handel in verdovende middelen. In de woning en bijbehorende berging aan de Verschoorstraat vond de politie duizenden xtc-pillen, ruim 5 kilo amfetamine, jerrycans met amfetamineolie en een vuurwapen.

De recherche kwam de verdachten, de 47-jarige bewoner en een 39-jarige vrouw uit Noordwijk, op het spoor in een onderzoek dat voortkwam uit de ontmanteling van een drugslab aan de Aarnoudstraat in Rotterdam op 19 november vorig jaar. Het duo wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Volgens een woordvoerder van de politie was er in de Verschoorstraat geen sprake van een amfetaminelab. Wel kunnen de aangetroffen middelen gebruikt worden voor het maken van amfetamine, oftewel speed. Het maken van amfetamine vormt een groot risico voor omwonenden, aldus de politie, omdat er zeer brandbare stoffen voor worden gebruikt.