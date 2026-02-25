Oppositie verwijt VVD dat middenklasse opdraait voor kosten

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, DENK en Volt verwijten VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans dat de middenklasse gaat betalen voor de defensieplannen van het nieuwe kabinet. Jesse Klaver (GL-PvdA) vraagt Brekelmans waarom bedrijven en mensen met hogere inkomens niet meer bijdragen.

"Waarom wordt de rekening zo eenzijdig neergelegd?", aldus Klaver in het debat over de regeringsverklaring. Volgens hem moeten de lasten eerlijker worden verdeeld. Brekelmans zei dat hij wil voorkomen dat bedrijven uit Nederland vertrekken als ze meer belasting moeten betalen.

"Gewone mensen kunnen niet dreigen dat ze het land verlaten, dus zij betalen de rekening", zei Klaver. "Het is helder waar de VVD staat."

Precieze gevolgen

Laurens Dassen (Volt) vroeg de VVD'er waarom huiseigenaren en vermogenden niet meer worden belast. "Ik denk dat u het antwoord al weet", zei Brekelmans lachend. De VVD was de enige van de drie coalitiepartijen die de hypotheekrenteaftrek niet wilde afschaffen en dat gebeurt ook niet.

Veel maatregelen die het kabinet wil nemen, worden volgens ChristenUnie-leider Mirjam Bikker het hardst gevoeld door de middenklasse. Ze ziet dat bijvoorbeeld gebeuren bij het plan om het eigen risico te verhogen naar 520 euro in 2030. "Want voor die laagste inkomens zijn er vaak ook weer toeslagen en allerlei tegemoetkomingen."

Brekelmans verdedigde dat hij zich niet herkent in het beeld dat de middenklasse harder wordt geraakt. Ook zei hij dat de precieze gevolgen van de coalitieplannen nog moeten blijken, omdat die nog moeten worden uitgewerkt. Daarbij belooft hij "volop aandacht" te houden voor de middenklasse.