Aanhoudingen vlakbij woning verdwenen moeder tv-presentatrice VS

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 8:34
anp140226048 1
TUCSON (ANP) - Bij een huiszoeking in een woning vlakbij het huis van de verdwenen moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie in Tucson zijn volgens plaatselijke media drie mensen aangehouden. De 84-jarige Nancy Guthrie verdween twee weken geleden nadat ze 31 januari in de avond was thuisgebracht door een schoonzoon.
Ze zou door een man zijn meegenomen. De VS zijn in de ban van de ontvoering van Nancy Guthrie. De politie zoekt een verdachte die ongeveer 1,75 meter lang is en die voor de woning op beelden te zien is.
Media melden dat de politie na een tip een huiszoeking deed in een pand dat circa 3 kilometer verwijderd is van de woning van Nancy Guthrie in de afgelegen wijk Catalina Foothills. Er zou verderop ook een automobilist zijn aangehouden. Het is niet bekendgemaakt of de aangehouden personen verdachten zijn.
