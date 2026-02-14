Nog groot deel van dag hinder op het spoor rond Utrecht

UTRECHT (ANP) - Het treinverkeer rond Utrecht heeft nog een groot deel van zaterdag te maken met verstoringen door de bovenleiding die vrijdag kapotging. Onder meer tussen Utrecht en Den Bosch en tussen Utrecht en Arnhem rijden veel minder treinen. Spoorbeheerder ProRail verwacht dat de hinder tot zeker 15.30 uur duurt.

Vrijdag ontstond een breuk in een bovenleiding van het spoor ten zuiden van Utrecht. Aan het begin van de avond reed een trein tegen een loshangend deel. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de bovenleiding en trein was fors.

ProRail meldt dat afgelopen nacht machines en materialen zijn aangevoerd om de bovenleiding te herstellen. "Nu dat allemaal gelukt is, werkt onze aannemer om het spoor zo snel mogelijk weer beschikbaar te krijgen. Daarvoor worden nieuwe draden in de bovenleiding aangebracht. Ook de stilgevallen en beschadigde trein slepen we vanmorgen af."

De oorzaak van de breuk in de bovenleiding is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder.