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Aanklagers eisen enkelband voor Franse oud-minister om corruptie

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 15:57
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PARIJS (ANP/AFP) - Aanklagers in Frankrijk hebben een straf van twee jaar met een enkelband geëist tegen oud-minister Rachida Dati. Ze wordt beschuldigd van corruptie en beïnvloeding, omdat ze tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër zou hebben gelobbyd voor Renault-Nissan. Ze zou toen 900.000 euro hebben aangenomen van een Nederlandse dochteronderneming van dat autobedrijf.
Dati (60) is al jarenlang een prominent figuur in de Franse rechtse politiek. Ze werd in 2007 minister van Justitie onder president Nicolas Sarkozy en was sinds 2024 minister van Cultuur onder Emmanuel Macron. In februari trad ze af om zich te focussen op de burgemeestersverkiezing van Parijs. Die verloor ze van de linkse Emmanuel Grégoire.
De aanklagers eisen nu niet alleen dat Dati vast komt te zitten, maar ook dat ze vijf jaar lang wordt uitgesloten van publieke ambten. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht.
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