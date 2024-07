Aanklagers in beroep tegen verwerping zaak om documenten Trump

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat in beroep tegen het verwerpen van de strafzaak tegen oud-president Donald Trump over het achterhouden van geheime documenten. Dat meldt een woordvoerder van speciaal aanklager Jack Smith in een verklaring, naar aanleiding van de uitspraak eerder op maandag.

Trump zou bij zijn vertrek uit het Witte Huis in 2021 allerlei documenten hebben meegenomen naar zijn landgoed in Mar-a-Lago. Daarmee zou hij de nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht. Ook zou Trump gevoelige informatie hebben achtergehouden, hebben samengespannen om het onderzoek tegen te werken en hebben gelogen over de documenten.

De rechter verwierp de zaak omdat de benoeming van speciale aanklager Jack Smith volgens hem in strijd was met de grondwet, omdat hij die functie niet eerst officieel heeft gekregen van de president of de Senaat.

Smith is ook de aanklager in de zaak tegen Trump die draait om zijn poging om zijn verkiezingsnederlaag terug te draaien. Trumps advocaten hebben in die zaak niet geprobeerd om Smith van de zaak af te halen.