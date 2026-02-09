ECONOMIE
Aanklagers Kosovotribunaal eisen 45 jaar voor oud-president Thaçi

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 11:31
DEN HAAG (ANP/AFP) - De aanklagers van het Kosovotribunaal hebben een gevangenisstraf van 45 jaar geëist voor de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi. Hij wordt in Den Haag vervolgd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië, eind jaren negentig.
Thaçi was destijds de politieke leider van het Kosovo Bevrijdingsleger (KLA) en wordt daarom verantwoordelijk gehouden voor moorden, martelingen en andere misdrijven die zijn gepleegd door leden van het KLA. Na het uitroepen van de onafhankelijkheid in 2008 werd hij de eerste premier van het land. In 2016 werd hij president. Thaçi stapte op toen hij vier jaar later werd aangeklaagd door het Kosovotribunaal. Kort daarna werd hij gearresteerd en overgebracht naar Den Haag.
"De ernst van de aanklachten is met het verstrijken van de tijd niet minder geworden", zei speciaal aanklager Kimberley West maandag tijdens haar slotpleidooi. Een uitspraak wordt volgende maand verwacht.
