Rusland niet hoopvol over economische banden met VS

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland blijft openstaan voor samenwerking met de Verenigde Staten, maar is niet hoopvol over de economische banden tussen de twee landen in de toekomst. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, in een gesprek met de in Rusland gevestigde mediazender TV BRICS.

Ondanks de aanhoudende inspanningen van Washington om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne, verklaarde Lavrov "geen rooskleurige toekomst op economisch gebied" te zien tussen Rusland en de VS. Russische functionarissen, onder wie onderhandelaar Kirill Dmitriev, waren eerder juist hoopvol over de vooruitzichten van een aanzienlijk herstel van de economische betrekkingen met de VS als onderdeel van een eventuele vredesregeling voor Oekraïne.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft eerder aangegeven de economische banden met Moskou te willen aanhalen. Sinds zijn terugkeer in het Witte Huis heeft hij echter zware sancties opgelegd aan de belangrijke energiesector van Rusland.