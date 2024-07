Aanklagers VS vragen om veroordeling Trump niet terug te draaien

NEW YORK (ANP) - Aanklagers hebben gevraagd om de veroordeling van oud-president Trump in de zwijggeldzaak tegen pornoactrice Stormy Daniels te handhaven, schrijft The New York Times. Het Hooggerechtshof oordeelde eerder deze maand dat Trump als president onschendbaarheid genoot voor zijn officiële taken, maar niet als privépersoon. Dit grepen Trumps advocaten aan om te betogen dat sommig bewijsmateriaal in de zwijggeldzaak niet-ontvankelijk is.

Volgens het kantoor van de aanklager in Manhattan is de uitspraak van het Hooggerechtshof niet van toepassing op het bewijsmateriaal dat het tegen de voormalige president had ingediend. In rechtbankdocumenten die donderdag publiek werden, betoogt de aanklager onder andere dat deze vervolging niet ging over officiële acties die hij in het Witte Huis ondernam, maar over het verdoezelen van een seksschandaal.

Ook was de getuigenis van Trump van persoonlijke aard en had dit geen betrekking op zijn taken als president. Zelfs als dat wel het geval was, betoogden de aanklagers, dan hadden ze zoveel ander bewijsmateriaal gepresenteerd dat "elke fout onschadelijk was" en de veroordeling nog steeds van kracht zou moeten zijn.

De rechter stemde eerder in om op 6 september over het vonnis te beslissen. Als de rechter de veroordeling handhaaft, zal hij op 18 september een straf opleggen, aldus The New York Times.