Raket van SpaceX mag weer de ruimte in

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft donderdag verklaard dat de Falcon 9-raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX weer de ruimte in mag. Na een mislukte lancering eerder deze maand werd de raket aan de grond gehouden.

Na een uitgebreide beoordeling was er volgens de FAA geen sprake van "problemen voor de openbare veiligheid" tijdens de mislukte lancering. SpaceX heeft laten weten dat de eerstvolgende lancering waarschijnlijk al op zaterdag 27 juli zal plaatsvinden.

Bij de mislukte lancering brak de raket in de ruimte uiteen waardoor een lading satellieten voor Starlink in een verkeerde baan om de aarde terechtkwam. Starlink is een netwerk van duizenden satellieten waarmee internettoegang op aarde wordt aangeboden en is onderdeel van SpaceX. Het was de eerste mislukte lancering in zeven jaar van een Falcon 9-raket van het bedrijf van Elon Musk. Volgens SpaceX was de oorzaak een lek van vloeibare zuurstof in de buurt van een motor van de raket.

SpaceX plant dit jaar 148 lanceringen met verschillende raketten van de Falcon-familie. Eind juli wil het een bemanning van vier astronauten de ruimte insturen. In augustus vervoert SpaceX vier astronauten voor NASA naar ruimtestation ISS.