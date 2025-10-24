Aankomende vluchten Schiphol vertraagd door harde wind

SCHIPHOL (ANP) - Aankomende vluchten op Schiphol hebben vrijdagochtend nog te maken met vertragingen als gevolg van een harde westenwind. Dat laat een woordvoerder van de luchthaven weten. Op donderdag werden tientallen vluchten geannuleerd vanwege de harde wind die dag. Volgens de zegsman vallen op vrijdag slechts enkele vluchten uit, wat vooral te maken heeft met de annuleringen op donderdag.

Door de harde wind zijn er minder banen beschikbaar op Schiphol dan gewoonlijk. Als gevolg daarvan kunnen minder vluchten tegelijkertijd of relatief kort na elkaar landen. Vandaar dat er vertraging ontstaat. Schiphol verwacht later op de dag weer volgens het normale vluchtschema te opereren.

Door storm Benjamin gold vanaf donderdagmiddag code oranje in de westelijke kustprovincies, omdat er daar kans was op zeer zware windstoten. Vrijdagochtend geldt er nog code geel in een deel van Nederland. Het KNMI waarschuwt dat vrijdag aan de kust vooral het verkeer nog hinder van de wind kan ondervinden.