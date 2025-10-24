Lichtproducent Signify negatiever over omzet door zwakke markt VS

EINDHOVEN (ANP) - Verlichtingsproducent Signify heeft de omzet in het derde kwartaal van 2025 zien dalen. Ook de nettowinst nam af. De nieuwe topman As Tempelman sprak van "uitdagende marktomstandigheden, met een zwakke vraag en prijsdruk in Europa en een tragere Amerikaanse markt dan verwacht". Door de zwakkere Amerikaanse markt en een verdere vraagkrimp bij het onderdeel dat componenten maakt voor andere bedrijven werd Signify ook negatiever over de omzet dit jaar.

Volgens Tempelman, de voormalige Eneco-topman die per 1 september de hoogste baas is bij Signify, had de divisie OEM, die onderdelen en componenten maakt die andere bedrijven gebruiken in hun producten, last van een verminderde vraag en prijsdruk en minder orders van twee grote klanten.

De omzet zakte met ruim 8 procent tot bijna 1,41 miljard euro. Een waardedaling van de Amerikaanse dollar had een negatief effect van 4,5 procent op de omzet. De vergelijkbare omzet daalde met 3,9 procent. De nettowinst bedroeg 76 miljoen euro, tegen 108 miljoen euro een jaar eerder.