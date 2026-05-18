Twee advocaten willen Taghi bijstaan mits er genoeg inleestijd is

door anp
maandag, 18 mei 2026 om 12:44
SCHIPHOL (ANP) - Advocaten Ronald van der Horst en Anique Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi (48) bij te staan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zei advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen maandag tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Berge Henegouwen stond Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin de situatie over het ontbreken van zijn rechtsbijstand werd besproken.
Het advocatenduo stond onder meer de oudste zoon van Taghi, Faissal, bij en Delano G., de schutter bij de moord op Peter R. de Vries.
Van Berge Henegouwen meent dat er genoeg advocaten zijn die Taghi willen bijstaan, maar dat het grote probleem is dat zij te weinig tijd krijgen van het hof om zich in te lezen in het dossier. Van Berge Henegouwen meent dat het hof daarom over de "eigen schaduw" heen moet stappen.
Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat, na de aanhouding van zijn laatste advocaat Vito Shukrula.
