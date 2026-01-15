ECONOMIE
Aanrijding ziekenhuis Heerlen was ongeval, bestuurder overleden

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 23:49
anp150126246 1
HEERLEN (ANP) - De bestuurder die donderdagavond tegen de gevel van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen is gereden, is aan zijn verwondingen overleden. De politie meldt na onderzoek dat het ging om een noodlottig ongeval.
De bestuurder reed met een personenauto rond 20.30 uur eerst achteruit tegen een glazen pui van het ziekenhuis. Direct daarna reed hij vooruit, dwars door een gevel van een ander deel van het ziekenhuis.
De bestuurder werd overgebracht naar de eerste hulp, waar hij overleed.
Door het ongeval werd de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis gesloten en die was tegen het einde van de avond nog altijd niet open. Het ziekenhuis adviseert mensen uit de omgeving die met spoed medische hulp nodig hebben de huisartsenpost te bellen en bij levensbedreigende situaties 112.
