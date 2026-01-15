ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kunstrijders Tsiba en Danilova eindigen als vijftiende op EK

Sport
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 23:15
anp150126244 1
SHEFFIELD (ANP) - Michel Tsiba en Daria Danilova zijn op het EK kunstschaatsen in het Engelse Sheffield als vijftiende geëindigd bij het paarrijden. Het Nederlandse koppel stond na de korte kür op woensdag al op die positie en wist in de vrije kür geen plaats te stijgen. Hun totaalscore kwam uit op 149,33.
Tsiba en Danilova werkten hun vrije kür af op de klanken van Led Zeppelins 'Stairway to Heaven'. Het leek goed te gaan, totdat Danilova na een drievoudige draai in de lucht viel bij de landing op het ijs.
Tsiba en Danilova komen volgende maand als eerste Nederlandse kunstrijpaar ooit in actie tijdens de Olympische Spelen in Italië. Het paar had niet voldaan aan de nationale eis om zich te kwalificeren, maar directeur topsport André Cats van sportkoepel NOC*NSF willigde het verzoek in van schaatsbond KNSB om Tsiba en Danilova alsnog aan te wijzen.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

anp 89683496

Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

anp150126087 1

Rusland maakt zich 'ernstige zorgen' over Europese troepen in Groenland

157554676_m

Booking‑app blijkt goudmijn voor oplichters

Loading