Kunstrijders Tsiba en Danilova eindigen als vijftiende op EK

SHEFFIELD (ANP) - Michel Tsiba en Daria Danilova zijn op het EK kunstschaatsen in het Engelse Sheffield als vijftiende geëindigd bij het paarrijden. Het Nederlandse koppel stond na de korte kür op woensdag al op die positie en wist in de vrije kür geen plaats te stijgen. Hun totaalscore kwam uit op 149,33.

Tsiba en Danilova werkten hun vrije kür af op de klanken van Led Zeppelins 'Stairway to Heaven'. Het leek goed te gaan, totdat Danilova na een drievoudige draai in de lucht viel bij de landing op het ijs.

Tsiba en Danilova komen volgende maand als eerste Nederlandse kunstrijpaar ooit in actie tijdens de Olympische Spelen in Italië. Het paar had niet voldaan aan de nationale eis om zich te kwalificeren, maar directeur topsport André Cats van sportkoepel NOC*NSF willigde het verzoek in van schaatsbond KNSB om Tsiba en Danilova alsnog aan te wijzen.