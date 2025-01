Aanslag in New Orleans internationaal veroordeeld

NEW ORLEANS (ANP/AFP) - De aanslag in New Orleans, waarbij ten minste 15 mensen om het leven kwamen en tientallen anderen gewond raakten, is internationaal veroordeeld. Zo schrijft de Franse president Emmanuel Macron op X dat de Fransen de zorgen van het Amerikaanse volk delen. "New Orleans, zo dierbaar voor de Fransen, is getroffen door terrorisme. Onze gedachten zijn bij de families van de slachtoffers en de gewonden."

New Orleans werd oorspronkelijk gesticht door kolonisten uit Frankrijk en de aanslag vond plaats in de Franse wijk van de stad.

Ook de burgemeester van de Franse stad Nice, waar in 2016 een aanslag met een voertuig aan 86 mensen het leven kostte, zond zijn condoleances. "De tragedie in New Orleans, een zusterstad van Nice, roept op een zeer pijnlijke manier herinneringen op aan die van ons. Onze gedachten gaan uit naar de families en de levens die zijn weggemaaid", schreef hij op X.

Zelensky

"We vertrouwen erop dat de verantwoordelijken voor deze vreselijke daad voor de rechter worden gebracht", schreef de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. "Geweld, terrorisme en elke bedreiging van het menselijk leven hebben geen plaats in onze wereld en mogen niet worden getolereerd."

Ook de Britse premier Keir Starmer, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz betuigden hun medeleven op X. "Terreur heeft geen plaats in onze wereld", aldus Saar. "Mensen die vrolijk feestvieren, worden uit hun leven gerukt of verwond door zinloze haat. Wij leven mee met de families en vrienden van de slachtoffers en wensen alle gewonden een spoedig herstel", schreef Scholz.

VN en EU

Steunbetuigingen kwamen ook van de Verenigde Naties, de Europese Unie, Saudi-Arabië en Turkije.