Schorsen in trek: hogere wegenbelasting zet camper vaker stil

Ruim de helft van de camperbezitters (57,2%) schorst de camper vaker, langer of voor het eerst sinds de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor campers per 1 januari 2026 is verdubbeld. Dat blijkt uit een enquēte van de stichting Vrije Recreatie onder haar donateurs met een camper, waar 1211 reacties op kwamen. Ruim 1 op de 8 (12,2%) overweegt zelfs de camper te verkopen of over te stappen op een ander kampeermiddel.

Sinds 1 januari betalen camperbezitters de helft van de reguliere MRB-tarief in plaats van een kwart. Veel camperaars zoeken de oplossing bij de schorsingsregeling van de RDQ. Van de ondervraagden zet 24,1% de camper een langere aaneengesloten periode stil en schorst 23,4% vaker, tussen kortere trips door. Nog een 9,7% schorste voorheen nooit, maar doet dat nu wel vanwege de hogere belasting

Landelijke cijfers bevestigen de trend

De uitkomsten sluiten aan bij de landelijke cijfers. Volgens een Kamerbrief van de staatssecretaris van Financiën van 4 juni 2026 werd in het eerste kwartaal van 2026 voor 17.318 kampeerauto's een schorsing aangevraagd. In dezelfde periode van 2025 waren dat er 7593, meer dan een verdubbeling. Op 1 januar 2026 stond 52,1% van alle 185.174 kampeerauto's geschorst, tegen 42,9% een jaar eerder. De enquēte laat zien wat er achter die cijfers zit.

Minder op pad of helemaal stoppen

Voor de meeste camperaars verandert er op de lange termijn weinig. Ruim 60% blijft de camper op dezelfde manier gebruiken. Toch verwacht 18,4% minder vaak op pad te gaan. Daarnaast overweegt 5,9% de camper te verkopen en te stoppen met kamperen, kijkt 5,4% naar een ander kampeermiddel zoals een caravan of vouwwagen en zoekt 0,9% een kleinere of goedkopere camper. Nog eens 9,2% weet nog niet wat de verhoging op termijn voor hen betekent.

"Sinds dit jaar horen we vaker van onze donateurs wat de hogere motorrijtuigenbelasting voor hen betekent," zegt Christel van Mill, voorzitter van de SVR. "De één zet de camper tot 1 april op stal en schorst hem, de ander overweegt hem te verkopen of heeft dat al gedaan. Die signaal wilden we niet naast ons neerleggen. Met deze enquēte hebben we nu zwart op wit hoe groot de impact is.

Voor- en naseizoen onder druk

SVR maakt zich zorgen over de gevolgen van de hogere motorrijtuigenbelasting voor camperbezitters én over de mogelijke gevolgen voor het voor- en naseizoen op kleinschalige campings.

"De uitkomsten laten zien dat de hogere belasting voor een deel van de camperaars echt iets verandert," aldus van Mill. "Mensen schorsen hun camper vaker of langer, gaan mogelijk minder op pad of denken er zelfs over om te stoppen. Dat vinden we zorgelijk voor de camperaars zelf, maar ook voor onze SVR-campings. Juist in het voor- en naseizoen zijn camperaars een belangrijke groep gasten.

Een snelle oplossing via de schorsingsregeling ligt voorlopig niet in het verschiet. De staatssecretaris ziet geen aanleiding om de minimale schorsingstermijn van één maad te verkorten. Een vereenvoudiging van de schorsingstarieven is op zijn vroegst mogelijk per 1 januari 2028.