Heb je een koophuis? Dan krijg je begin 2027 een nieuwe aanslag voor de onroerendezaakbelasting (ozb). In een aantal gemeenten valt die flink hoger uit. Ze presenteren deze weken hun begroting voor 2027, en meerdere colleges willen de ozb fors verhogen. Ook als je gemeente het tarief niet verhoogt, kan je aanslag stijgen, want de WOZ-waarde van je huis gaat naar verwachting ook omhoog.

Maasdriel: 28,3 procent erbij

De grootste stijging tot nu toe staat in de begroting van Maasdriel. Volgens Omroep Gelderland wil het college de ozb in 2027 met 28,3 procent verhogen. Het college presenteerde woensdag de begroting. Een eerder verwacht voordeel van 300.000 euro is veranderd in een tekort van 3,5 miljoen euro, vooral door onvoorziene en sterk gestegen kosten voor jeugdhulp.

Voor een woning met de gemiddelde WOZ-waarde van €507.000 komt dat neer op ongeveer €132 per jaar extra. Een gemiddeld huishouden gaat daarmee van €423 naar €555 aan ozb. De verhoging moet de gemeente naar schatting 2 miljoen euro opleveren. Volgens Drimble komt de 28,3 procent bovenop de gewone inflatiecorrectie.

Het verhogen van de ozb is het laatste redmiddel dat je wil toepassen, dus deze keuze geeft aan hoe urgent de zaak is. - Wethouder Gijs van Heeswijk (Maasdriel), tegen Omroep Gelderland

Wethouder van Financiën Bernd Taselaar zegt dat de verhoging niet elk jaar terug moet komen. Verdere maatregelen sluit hij niet uit.

Ook Soest, Echt-Susteren, Papendrecht en Losser

Maasdriel is niet de enige gemeente. Dit zijn de verhogingen die nu op tafel liggen:

Soest: 15,9 procent. Volgens de Soester Courant is dat dertien procent meer dan de gebruikelijke jaarlijkse verhoging, en het levert de gemeente bijna €1,5 miljoen extra op.

15,9 procent. Volgens de Soester Courant is dat dertien procent meer dan de gebruikelijke jaarlijkse verhoging, en het levert de gemeente bijna €1,5 miljoen extra op. Echt-Susteren: volgens VML Nieuws eerst een structurele stijging van 3,25 procent, met daarbovenop in 2027 een eenmalige extra verhoging van 20 procent. In een petitie tegen het plan staat dat het om een permanente stijging gaat.

volgens VML Nieuws eerst een structurele stijging van 3,25 procent, met daarbovenop in 2027 een eenmalige extra verhoging van 20 procent. In een petitie tegen het plan staat dat het om een permanente stijging gaat. Papendrecht: 15 procent, om de begroting sluitend te houden.

15 procent, om de begroting sluitend te houden. Losser: 7 procent, en de afvalstoffenheffing gaat met 5 procent omhoog, meldde 1Twente op 8 oktober.

Het kan ook anders. Woerden schrapt de geplande indexatie van de ozb voor 2027, omdat de gemeente er financieel beter voor staat dan gedacht. In De Wolden gaat de ozb niet extra omhoog en betalen inwoners alleen de indexering van 3,3 procent.

Een hoger tarief is maar de helft van je aanslag. De andere helft is je WOZ-waarde.

Je huis wordt ook hoger getaxeerd

Je ozb is je WOZ-waarde keer het tarief van je gemeente. Volgens de Waarderingskamer, de toezichthouder op de WOZ, stijgen de WOZ-waarden van woningen tussen de peildata 1 januari 2025 en 1 januari 2026 gemiddeld met 5,5 tot 7,5 procent. Die stijging zie je terug in de WOZ-beschikking die je begin 2027 krijgt.

Losser laat zien wat dat samen doet. Het tarief gaat er met 7 procent omhoog, maar de gemeente haalt in 2027 volgens wethouder Scholten 962.500 euro aan ozb binnen. Dat is 17 procent meer dan vorig jaar.

Wij hebben voor een voorbeeld gerekend met een huis van €400.000 dat nu €400 ozb betaalt. Stijgt het tarief met 15,9 procent, zoals in Soest, en de WOZ-waarde met 6,5 procent, het midden van de verwachting, dan wordt de aanslag ongeveer €494. Dat is zo'n €94 meer, ruim 23 procent. Dit voorbeeld rekent het tarief en de WOZ-stijging bij elkaar op. Of dat bij jou zo gaat, hangt af van wat je gemeente doet.

Gemeenten verlagen hun tarief namelijk soms om een hogere WOZ op te vangen. Soest deed dat voor 2026, toen het tarief voor eigenaren van woningen met 8,7 procent daalde. Volgens HomeFinance betekent een hogere woningwaarde daarom niet in elke gemeente automatisch een even hoge stijging van de ozb. Een hogere WOZ telt ook mee voor de inkomstenbelasting, via het eigenwoningforfait. Volgens het Belastingplan 2027 blijft dat percentage 0,35 procent.

Nog niets is definitief

Het zijn allemaal nog voorstellen van colleges. De gemeenteraad moet ze nog goedkeuren. In Maasdriel neemt de raad op 5 november een besluit. In veel andere gemeenten bespreekt de raad de begroting in dit najaar. Een besluit over de tarieven voor 2027 was er op 5 oktober volgens Kennisdomein nog nergens gevonden.

Wat je nu kunt doen