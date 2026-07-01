ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanslagen op politici Griekse regeringspartij in Thessaloniki

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 14:25
anp010726123 1
THESSALONIKI (ANP/AFP) - In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij verschillende appartementen drie aanslagen gepleegd die gericht zijn geweest op leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie (ND). Daarbij zijn vijf gewonden gevallen.
De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis (ND) heeft zijn "woede en afschuw" uitgesproken over "de terroristische aanslagen". Hij zei dat de plegers van "deze laffe en moorddadige aanvallen" zullen worden berecht.
Ze werden gepleegd met geïmproviseerde explosieven in gasflessen. Griekse media melden dat er traangas is gebruikt en brand gesticht. Bij een aanslag werden de ouders van de ND-politicus Afroditi Nestora gewond. Zij zijn met brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. Volgens Mitsotakis is de moeder van Nestora levensgevaarlijk gewond.
De twee andere aanslagen waren op een lid van het partijbestuur en een voormalig parlementslid van de ND. Linkse en anarchistische groepjes plegen vaker aanslagen in het land, maar zelden raken daarbij mensen gewond.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-483575519

Mona Keizer: we moeten rellende Marokkanen door de knieën schieten

shutterstock_2376779135

Terugkeuren op de schop: waarom kampeerders straks duizenden euro’s meer kwijt zijn

0626-Johan-Wilfred

Johan Derksen dreigt met direct vertrek uit VI bij seksverbod: ‘Bah’

Sad-senior-1200x800

Nieuwe mega‐studie: niet alleen zijn, maar eenzaamheid sloopt het brein”

150970122_m

Je ziet vast weleens dit vreemde wifi-symbool op je smartphone: dit is de verrassende functie ervan

shutterstock_2746962807

15 tips om moeiteloos geld te besparen.

Loading