Aanslagen op politici Griekse regeringspartij in Thessaloniki

THESSALONIKI (ANP/AFP) - In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij verschillende appartementen drie aanslagen gepleegd die gericht zijn geweest op leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie (ND). Daarbij zijn vijf gewonden gevallen.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis (ND) heeft zijn "woede en afschuw" uitgesproken over "de terroristische aanslagen". Hij zei dat de plegers van "deze laffe en moorddadige aanvallen" zullen worden berecht.

Ze werden gepleegd met geïmproviseerde explosieven in gasflessen. Griekse media melden dat er traangas is gebruikt en brand gesticht. Bij een aanslag werden de ouders van de ND-politicus Afroditi Nestora gewond. Zij zijn met brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. Volgens Mitsotakis is de moeder van Nestora levensgevaarlijk gewond.

De twee andere aanslagen waren op een lid van het partijbestuur en een voormalig parlementslid van de ND. Linkse en anarchistische groepjes plegen vaker aanslagen in het land, maar zelden raken daarbij mensen gewond.