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Huis Grapperhaus meerdere keren beklad tijdens coronapandemie

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 14:19
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DEN HAAG (ANP) - Het huis van toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus is meerdere keren beklad tijdens de coronapandemie. Hij liet tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona foto's zien van de bekladdingen. Grapperhaus werd emotioneel toen hij erover begon.
Volgens Grapperhaus zijn sociale media "een verschrikkelijk gif" bij de bedreigingen. "Als we zelfs mensen die een penalty missen al gaan bedreigen, dan is er iets verschrikkelijk mis in onze maatschappij."
De toon in het maatschappelijk debat en in Kamerdebatten draagt volgens Grapperhaus bij aan de bedreigingen in de samenleving.
Complotdenkers
"Het gaat niet om een paar mensen die zich tekortgedaan voelen", zei de oud-minister. Volgens hem speelde er veel meer. Dat werd aangezwengeld door complotdenkers, statelijke actoren en de zware criminaliteit, volgens Grapperhaus.
OMT-lid Károly Illy zei eerder zich niet gehoord te voelen door justitie toen hij bedreigd werd. "Dan is dat niet goed gegaan", zei Grapperhaus, die er juist wel wilde zijn voor bedreigde mensen.
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