Canada eerste nieuwe land op Eurovisie Songfestival sinds 2015

GENÈVE (ANP) - Canada zal komend jaar voor het eerst deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) woensdag aangekondigd. Canada is het eerste nieuwe land sinds 2015 dat zich bij de wedstrijd voegt. Toen deed Australië voor het eerst mee.

Onlangs werd al bekendgemaakt dat de Canadese omroep CBC/Radio-Canada lid is geworden van de EBU. De nationale publieke omroep van Canada maakt later dit jaar bekend hoe de Canadese inzending wordt geselecteerd.

Volgend jaar vindt het Eurovisie Songfestival plaats in Bulgarije, omdat zangeres DARA de afgelopen editie won met het nummer Bangaranga.