Aantal abortussen blijft ongeveer gelijk na forse toenames

DEN HAAG (ANP) - Na twee jaar van aanzienlijke toenames is het aantal abortussen in Nederland vorig jaar op hetzelfde relatief hoge niveau gebleven. In totaal werden 39.438 zwangerschappen afgebroken, zo maken jaarlijkse cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) duidelijk. Een opmerkelijke afname ten opzichte van een jaar eerder ziet de inspectie bij meisjes tot 15 jaar.

In totaal beëindigden 65 meisjes uit die jongste leeftijdscategorie hun zwangerschap. Een jaar eerder waren dat er 107.

De inspectie geeft alleen de cijfers, maar kan voor toe- en afnames geen verklaring geven. "In de wet is bepaald dat de data die de IGJ over dit onderwerp ontvangt, zich niet leent voor het leggen van verbanden tussen de cijfers. Hiermee wordt voorkomen dat te herleiden is dat een specifieke vrouw in een bepaalde kliniek een abortus heeft gehad", legt de IGJ uit.

Tussen 2021 en 2023 steeg het aantal abortussen met ruim een kwart. Experts leggen een verband met afgenomen anticonceptiegebruik.