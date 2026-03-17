Waarom we 's nachts zo liggen te piekeren (het ligt aan onze hersenen)

gezondheid
door Nina van der Linden
dinsdag, 17 maart 2026 om 18:31
Door de dag heen zijn we redelijke wezens. We voelen ons prima en doen ons ding. Maar ergens na middernacht sluipt er een duister stemmetje naar binnen. Een die geen nuance kent. Die van een kleine fout op het werk een ontslag maakt, van een ongemakkelijk gesprek een afwijzing, van een praktisch probleem een existentiële crisis. Hoe kan dat?
Wetenschappers noemen dit verschijnsel de mind after midnight. Ons brein werkt ’s nachts anders. De prefrontale cortex, verantwoordelijk voor controle en redelijkheid, wordt moe. Tegelijk krijgen emotionele hersengebieden meer ruimte. Het resultaat: minder rem op negatieve gedachten, meer ruimte voor rampscenario’s.
Het is alsof de eindredacteur van ons innerlijke verhaal in slaap valt en de dramatische scenarist het overneemt. Die maakt van elke onzekerheid een donker voorteken. Niet toevallig lijkt dit nachtelijke denken sterk op de denkpatronen bij angst en depressie: piekeren, overdrijven, het verliezen van proportie.

Afgeleid overdag

Daar komt nog iets bij. Overdag worden we voortdurend afgeleid door werk, gesprekken, onze telefoon. ’s Nachts valt die structuur weg. En dus komt het brein in zijn ‘default mode’: het systeem dat zich bezighoudt met zelfreflectie. Onopgeloste zorgen drijven boven en we blijven erover malen.
Ironisch genoeg probeert het brein juist dan de dag te verwerken. Maar door vermoeidheid slaat reflectie om in herkauwen. En wie slecht slaapt, piekert meer en wie piekert, slaapt slechter. Een vicieuze cirkel, biologisch versterkt door nachtelijke veranderingen in hersenactiviteit en neurotransmitters.
Het opmerkelijke is: de feiten veranderen niet. Alleen het verhaal verandert. Wat om twee uur ’s nachts voelt als een horrorfilm, blijkt om negen uur ’s ochtends een matige sitcom. Met dezelfde beelden, maar een totaal andere montage.
Dat is misschien de belangrijkste les: ons lijden zit vaak minder in wat er gebeurt, dan in hoe we het interpreteren.

Wantrouw de nacht

Wat helpt? Allereerst: wantrouw de nacht. Neem haar verhalen niet letterlijk. Benoem wat er gebeurt: dit is piekeren, dit is mijn brein dat overdrijft. Door die afstand verliest het verhaal overtuigingskracht.
En soms is het simpel: sta op, lees iets, luister naar rustgevende muziek. Haal je zenuwstelsel uit de alarmstand.
Bron: Psychology Today

