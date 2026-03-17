Slotpeiling gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam: Links blok houdt stand, D66 verliest terrein

Morgen gaat Nederland weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. In de slotpeiling van Onderzoek & Statistiek (O&S), uitgevoerd voor AT5 en Het Parool, blijven PvdA en GroenLinks stabiel, terwijl D66 duidelijk terrein verliest.

Maar niets is nog beslist, een flink deel van de kiezers twijfelt nog. Maar liefst één op de acht Amsterdammers weet nog niet wat men gaat stemmen.

Waar de drie grote partijen in februari nog dicht bij elkaar lagen, ontstaat nu een duidelijk verschil. D66 komt uit op 12,3 procent en blijft daarmee achter bij zowel PvdA als GroenLinks. Dat is een forse daling ten opzichte van eerdere verkiezingen : vier jaar geleden haalde de partij nog 13,8 procent in Amsterdam en bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen zelfs 23,9 procent.

Ook landelijk zit D66 in een dip, al benadrukt O&S dat de onzekerheidsmarge in deze peiling groter is dan eerder dit jaar.

Links blok blijft dominant

PvdA en GroenLinks doen het ondertussen uitstekend. Samen komen ze uit op ruim 32 procent van de stemmen. PvdA is met 17,6 procent nét de grootste, gevolgd door GroenLinks met 15,2 procent.

Na de verkiezingen willen de partijen samen één fractie vormen. Dat zou betekenen dat Amsterdam opnieuw een stevig links machtsblok krijgt.

Coalitie kan gewoon door

De huidige coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken. Omgerekend naar zetels komen de drie partijen opnieuw uit op 24 zetels, precies genoeg om door te regeren. D66 levert een zetel in, die naar de PvdA gaat.

Ook bij andere partijen zijn er lichte bewegingen. JA21 groeit van twee naar drie zetels en de Partij voor de Dieren stijgt van drie naar vier. De VVD verliest juist terrein en zakt van vijf naar vier zetels.

Kleintjes vissen achter het net

BIJ1 moet een zetel inleveren en komt uit op twee, terwijl Volt licht groeit in percentage maar niet in zetels. Het CDA krabbelt iets op, maar blijft klein.

Opvallend is dat de landelijke opmars van Forum voor Democratie in Amsterdam uit lijkt te blijven. De partij behoudt naar verwachting slechts één zetel.

Voor een reeks kleinere partijen ziet het er somber uit. De ChristenUnie, de Vonk, 50PLUS, Hart voor Amsterdam/Partij voor de Ouderen, de Stem van Amsterdam, BBB, en de Partij voor Morgen, samen goed voor 8,5 procent van de stemmen, lijken geen van allen een zetel te halen.