Slaapmedicatie wordt meestal voorgeschreven als tijdelijk hulpmiddel bij een moeilijke periode, rouw, stress of acute slapeloosheid. De bedoeling is hooguit enkele nachten tot twee weken gebruik, omdat het risico op afhankelijkheid daarna snel toeneemt. Toch slikken in Nederland naar schatting meer dan 1,2 tot 1,3 miljoen mensen slaap - en kalmeringsmiddelen, vooral benzodiazepinen. Een deel daarvan gebruikt ze maandenlang of zelfs het hele jaar door, tegen alle richtlijnen in.

Hoe een ‘onschuldig’ pilletje een gewoonte wordt

De verslaving is vaak sluipend. Het lichaam went aan de dosis, waardoor het effect afneemt en mensen geneigd zijn langer of meer te slikken. Stoppen levert onrust, slecht slapen en angst op, die gemakkelijk worden gezien als "het oude slaapprobleem" in plaats van ontwenningsklachten. Zo ontstaat een vicieuze cirkel: de pillen lijken nodig om te kunnen slapen, terwijl ze het probleem in stand houden.

Nederland slikt door Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders krijgen jaarlijks benzodiazepinen voorgeschreven, waarvan ruim 125.000 mensen ze meer dan een jaar lang slikken. Officiële richtlijnen stellen dat dergelijke slaapmiddelen maximaal twee weken achter elkaar mogen worden gebruikt, juist vanwege het hoge verslavingsrisico en de kans op vallen, geheugenstoornissen en verkeersongelukken

Waarom slaapmedicatie zo verslavend is

De meeste klassieke slaapmiddelen – benzodiazepinen en zogeheten Z-middelen – dempen het centrale zenuwstelsel. Ze geven kortdurend ontspanning en slaperigheid, maar veranderen niets aan de onderliggende oorzaak van slapeloosheid , zoals stress, piekeren of een verstoord dag-nachtritme. Door gewenning is vaak steeds meer nodig voor hetzelfde effect, terwijl stoppen ontwenningsverschijnselen oproept.

Daar komt bij dat de pillen snel een psychische veiligheidsriem worden: zonder tablet voelt naar bed gaan onveilig. Huisartsen zien ondertussen dat het voorschrijven van een pil veel sneller gaat dan een gedragsmatige behandeling, waardoor medicatie in de praktijk nog steeds vaak de eerste reflex is.

Wat je eraan kunt doen – en wat werkt

Afkicken van slaapmedicatie begint met erkenning dat er een afhankelijkheid is ontstaan, ook als de pillen ooit keurig op recept zijn begonnen. Richtlijnen adviseren nooit abrupt te stoppen, maar in overleg met huisarts of behandelaar geleidelijk af te bouwen volgens een vast schema. Dat kost weken tot maanden en gaat vaak gepaard met tijdelijk slechter slapen.

Minstens zo belangrijk is het opbouwen van een alternatief. Gedragsmatige behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie voor insomnia (CGT-I), slaapoefentherapie en strikte slaaphygiëne (vaste bedtijd, schermen uit, geen koffie laat op de dag) blijken op lange termijn effectiever dan pillen. Praktijkondersteuners GGZ en gespecialiseerde slaapoefentherapeuten worden in nieuwe huisartsenrichtlijnen nadrukkelijk genoemd als voornaamste route uit chronisch pillengebruik.