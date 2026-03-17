Hoge regeringsfunctionaris VS treedt af om oorlog Iran

De directeur van het Amerikaanse Nationale Centrum voor Contraterrorisme, Joe Kent, is afgetreden omdat hij het niet eens is met de oorlog tegen Iran . Hij stelt dat de oorlog is begonnen "onder druk van Israël en de machtige lobby van dat land in de VS".

"In goed geweten kan ik de voortdurende oorlog tegen Iran niet steunen. Iran vormde geen onmiddellijke bedreiging voor ons land", aldus Kent. Hij is de eerste regeringsfunctionaris die opstapt uit onvrede over de oorlog in Iran.

De 45-jarige Kent zei dat hij het als een eer beschouwt om te hebben gewerkt met president Donald Trump en met de chef inlichtingendiensten Tulsi Gabbard en tal van collega's.

Kent heeft een militaire achtergrond en diende onder meer in Irak. Hij verloor zijn eerste vrouw die ook militair was in 2019 in de strijd in Syrië. Toen keerde hij zich tegen de 'oorlog tegen terrorisme' en werd journalist en aanhanger van Trump. Die benoemde hem een jaar geleden.