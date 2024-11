Aantal asielaanvragen ligt opnieuw lager dan vorig jaar

Ongeveer negenhonderd mensen hebben vorige week asiel aangevraagd in Nederland. Voor die week is dat het laagste aantal sinds 2020. Precies een jaar geleden waren er zo'n 1300 aanvragen in dezelfde week.

De wekelijkse cijfers van het ministerie van Asiel en Migratie zijn afgerond op honderdtallen. Het exacte aantal asielaanvragen is niet bekend. Als de afgeronde weekcijfers bij elkaar worden opgeteld, waren er in de afgelopen 25 weken zo'n 21.000 aanvragen, tegen zo'n 27.000 in diezelfde weken vorig jaar. In die periode van 25 weken lag de instroom in 21 weken lager dan precies een jaar eerder. Vier keer was het afgeronde cijfer gelijk aan vorig jaar.

De laatste week waarin de instroom van asielzoekers duidelijk hoger lag dan in 2023, was half mei.