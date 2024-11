Autoruiten beslagen? Zo kom je er zo snel mogelijk vanaf

De ruiten van je auto kunnen bij nat en koud weer beslaan. Condensvorming zorgt ervoor dat je zicht wordt beperkt, en je niet direct weg kunt rijden. Wat kun je het beste doen om de autoruiten weer helder te krijgen? We zetten een aantal tips om het vocht zo snel mogelijk uit de auto te krijgen voor je op een rijtje.

Zodra het vocht in de auto zit, gaat het niet zomaar weg. Zeker niet in auto’s waarmee weinig wordt gereden. Auto’s waarmee regelmatig wordt gereden krijgen niet de kans om vochtig te worden, ze drogen zichzelf immers door langdurig gebruik van kachel en airconditioning. Probeer je auto droog weg te zetten wanneer je langere tijd niet rijdt.

Basisregels

Doe direct de ventilatoren aan als je in de auto stapt en dat de ventilatie niet op de recirculatiestand staat. Wanneer je hierna de warme lucht en de airco aanzet, dan kom je het snelst van je beslagen ruiten af. De airco haalt de vochtige lucht uit de auto. Is het flink koud, dan zet het blazen van warme lucht op de voorruit meer zoden aan de dijk. Daarnaast is het handig tussendoor de ramen kort te openen om de vochtige lucht naar buiten te laten.

Moet je direct ervandoor, dan kun je ook een doek gebruiken. Maar het kan goed zijn dat de ruit opnieuw beslaat nadat het vocht is weggehaald. Zet dus altijd de ventilatoren, verwarming en airco aan voor het wegrijden.

Vochtvreter

Bij sommige auto's treden sneller en zwaardere vochtproblemen op dan bij andere. Heb je erg veel last van vocht, koop dan een vochtvreter voor je auto. Dit zijn herbruikbare zakjes die nog geen tientje hoeven te kosten, en waarmee je de auto ontvochtigt.

Houd de afvoerkanalen schoon. Let op dat er geen bladeren of andere troep in de paravan (het deel van de carrosserie tussen de onderkant van de voorruit en de motorkap) liggen. Hier halen de ventilatoren namelijk hun lucht vandaan. Controleer ook of er nergens water in je auto ligt.

Shampoo

Mogelijk is er een rubber bij de ramen of deuren lek. Om dit te voorkomen, kunnen ze met de juiste zorg soepel worden gehouden. Voor dit doel zijn bijvoorbeeld talkpoeder, vaseline, of andere speciale verzorgingsproducten geschikt.

Aan de binnenkant van je voorruit kun je tegen dampaanslag de ruit inwrijven met een beetje schoonmaakmiddel of shampoo.