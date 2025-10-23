ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal asielzoekers in Ter Apel loopt op naar bijna 2100

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 11:04
anp231025115 1
TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel hebben in de nacht van woensdag op donderdag 2099 asielzoekers overnacht, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarmee stijgt het aantal voor de derde dag op rij en ligt het aantal voor de twaalfde dag op rij boven de 2000. Begin deze maand verbleven nog minder dan 1900 mensen in Ter Apel.
Voor elke dag met te veel asielzoekers in Ter Apel moet het COA een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde. Het totale bedrag is inmiddels opgelopen tot 1,2 miljoen euro. Het maximum is 5 miljoen euro.
Eind september werd de grens van 2100 asielzoekers voor het eerst sinds eind oktober vorig jaar overschreden. Dat het druk is, komt onder meer door het sluiten van enkele tijdelijke opvanglocaties. Ook verblijven te veel statushouders in asielzoekerscentra. Zij zijn erkende vluchtelingen, maar kunnen door de woningnood niet doorstromen naar een reguliere woning.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

ANP-515336485

Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

ANP-508621813

Opvallende ontdekking: coronavaccin maakt immuuntherapie tegen kanker veel effectiever

ANP-539411457

Ijskoude sfeer achter de schermen van Vandaag Inside: "We praten helemaal niet meer"

ANP-431542327

Dit is waarom Marco Borsato's familie volgende week afwezig is bij de rechtszaak

ANP-445071332

Desinfecterende handgels worden mogelijk verboden wegens 'kankerverwekkend'

Loading