Aantal asielzoekers in Ter Apel loopt op naar bijna 2100

TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel hebben in de nacht van woensdag op donderdag 2099 asielzoekers overnacht, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarmee stijgt het aantal voor de derde dag op rij en ligt het aantal voor de twaalfde dag op rij boven de 2000. Begin deze maand verbleven nog minder dan 1900 mensen in Ter Apel.

Voor elke dag met te veel asielzoekers in Ter Apel moet het COA een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde. Het totale bedrag is inmiddels opgelopen tot 1,2 miljoen euro. Het maximum is 5 miljoen euro.

Eind september werd de grens van 2100 asielzoekers voor het eerst sinds eind oktober vorig jaar overschreden. Dat het druk is, komt onder meer door het sluiten van enkele tijdelijke opvanglocaties. Ook verblijven te veel statushouders in asielzoekerscentra. Zij zijn erkende vluchtelingen, maar kunnen door de woningnood niet doorstromen naar een reguliere woning.