Ouwehand zegt interview met Tubantia op Universiteit Twente af

Lijsttrekker van Partij voor de Dieren Esther Ouwehand heeft een interview met De Twentsche Courant Tubantia op de Universiteit Twente in Enschede afgezegd. Zij zou daar vrijdag aanschuiven in een reeks waar veel lijsttrekkers langskomen.

De krant meldt de afmelding van Ouwehand. Een woordvoerder van de partij zegt in Tubantia dat de agenda te vol zit. De partij zegde in de zomer al toe naar de reeks Van Torentje naar Torentje te komen. Hoofdredacteur van de krant Daan Bonenkamp noemt de afzegging in de krant "zeer teleurstellend". Hij zei dat alles juist ruim van tevoren wordt gepland, omdat de agenda's van de lijsttrekkers zo vol zijn.

Ouwehand reageerde woensdag voor het eerst op onrust binnen de partij na het vertrek van Eerste Kamerlid en medeoprichter Niko Koffeman. Ze zei in Pauw & De Wit het niet groter te willen maken dan het is. Koffeman stopte, omdat hij vindt dat de partij te veel focust op zaken als Gaza en het te weinig over dierenrechten gaat.