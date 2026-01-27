Aantal asielzoekers in Ter Apel stijgt naar bijna 2100

TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel is ineens flink toegenomen, nadat het ruim een maand lang vrij stabiel was. In de nacht van maandag op dinsdag sliepen 2092 mensen in het complex. Dat is het hoogste aantal sinds 10 december. In een dag tijd steeg de bezetting met 92 mensen.

Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn er nauwelijks genoeg plekken in de asielzoekerscentra en de noodopvanglocaties. Het is altijd puzzelen om mensen onderdak te geven, zegt een woordvoerder: "Soms kunnen we wat water uit het bad scheppen, maar het bad zit vol, de hele tijd al."

In het aanmeldcentrum mogen maximaal 2000 mensen worden opgevangen. Voor elke dag erboven moet het COA een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt. De teller staat nu op 2,7 miljoen euro, maar dat bedrag is in de afgelopen maand met slechts 100.000 euro opgelopen.