Alcaraz voor het eerst naar halve finales Australian Open

Sport
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 12:52
anp270126101 1
MELBOURNE (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft zich voor het eerst geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. In de Rod Laver Arena in het hete Melbourne klopte de Spaanse nummer 1 van de wereld thuisfavoriet Alex De Minaur: 7-5 6-2 6-1. Alcaraz is dit toernooi nog zonder setverlies.
In de halve finales treft de 22-jarige Spanjaard de Duitser Alexander Zverev. De finale is op zondag. Alcaraz hoopt de Australian Open te kunnen toevoegen aan zijn palmares. Op de overige drie grandslamtoernooien pakte hij al zes titels.
De als zesde geplaatste De Minaur kwam nog niet verder dan de kwartfinales van een grandslamtoernooi. In Melbourne kon de 26-jarige Australiër ook tegen Alcaraz weer rekenen op de enthousiaste steun van zijn landgenoten op de tribunes.
