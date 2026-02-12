ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spionnen: dochter dictator Kim wordt klaargestoomd als opvolger

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 12:05
anp120226127 1
SEOUL (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De dochter van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un wordt gepositioneerd om hem op te volgen. Dat concludeerde de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS, die onder meer keek naar hoe dochter Ju Ae wordt afgebeeld in staatsmedia en hoe vaak ze in de openbaarheid verschijnt. Ze wordt vaak prominent afgebeeld naast haar vader bij bijvoorbeeld raketlanceringen en militaire parades.
De NIS zag de tiener al als de meest waarschijnlijke opvolger, maar gaat nu een stap verder. Een Zuid-Koreaanse politicus die een briefing van de dienst bijwoonde, zei dat de dochter van Kim nu "duidelijk is aangewezen" als beoogde opvolger. Het zou een historische ontwikkeling zijn als een vrouw mag aantreden als leider van het geïsoleerde Noord-Korea, dat al decennia wordt bestuurd door mannen uit de Kim-dynastie.
De exacte leeftijd van Ju Ae is niet bekend. Ze is mogelijk twaalf of dertien jaar oud. Haar vader is mogelijk in 1984 geboren en zou daarmee in de veertig zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

104792303_m

Als de vaat steeds vuil uit de machine komt: dit zijn de usual suspects

Loading