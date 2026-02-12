Spionnen: dochter dictator Kim wordt klaargestoomd als opvolger

SEOUL (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De dochter van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un wordt gepositioneerd om hem op te volgen. Dat concludeerde de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS, die onder meer keek naar hoe dochter Ju Ae wordt afgebeeld in staatsmedia en hoe vaak ze in de openbaarheid verschijnt. Ze wordt vaak prominent afgebeeld naast haar vader bij bijvoorbeeld raketlanceringen en militaire parades.

De NIS zag de tiener al als de meest waarschijnlijke opvolger, maar gaat nu een stap verder. Een Zuid-Koreaanse politicus die een briefing van de dienst bijwoonde, zei dat de dochter van Kim nu "duidelijk is aangewezen" als beoogde opvolger. Het zou een historische ontwikkeling zijn als een vrouw mag aantreden als leider van het geïsoleerde Noord-Korea, dat al decennia wordt bestuurd door mannen uit de Kim-dynastie.

De exacte leeftijd van Ju Ae is niet bekend. Ze is mogelijk twaalf of dertien jaar oud. Haar vader is mogelijk in 1984 geboren en zou daarmee in de veertig zijn.