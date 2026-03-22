Aantal gewonden in Zuid-Israël na Iraanse aanval loopt op

Samenleving
door anp
zondag, 22 maart 2026 om 10:57
ARAD (ANP) - Het aantal gewonden na Iraanse aanvallen op de Zuid-Israëlische steden Arad en Dimona is opgelopen naar zeker 180, meldt Al Jazeera op basis van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid. Iraanse raketten troffen de steden zaterdag. Op foto's en video's zijn zwaar beschadigde gebouwen te zien.
In Arad raakten zeker 116 mensen gewond, van wie 7 ernstig. In Dimona zijn minstens 64 gewonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde zaterdagavond een "zeer moeilijke avond in de strijd voor onze toekomst".
Volgens Iraanse staatsmedia was de aanval bedoeld voor een nucleaire installatie in de buurt, als vergelding voor een eerdere Israëlische aanval op een Iraanse nucleaire installatie.
Het ministerie meldde dat sinds het begin van de oorlog minstens 4564 Israëliërs naar ziekenhuizen zijn gebracht.
