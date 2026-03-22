Defensie wil ruim 1000 mensen aannemen voor drone-eenheden

DEN HAAG (ANP) - De landmacht gaat drone- en counterdrone-eenheden toevoegen aan alle gevechtseenheden. Vanaf april moeten daarvoor 1000 tot 1200 mensen worden aangenomen, zei Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

De hoogste Nederlandse militair zei dat er lessen getrokken moeten worden uit de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Volgens hem zijn drones en het bestrijden van drones veel belangrijker geworden in oorlogsvoering.

De samenwerking met de drone-industrie is heel belangrijk om dit te doen slagen, stelt Eichelsheim. "Het is een andere interactie. We moeten continu systemen moderniseren en aanpassen."

Nederland is volgens Eichelsheim het eerste NAVO-land dat op deze manier inzet op drones. Defensie gaat vanaf april mensen werven voor de eenheden. Eichelsheim verwacht de eerste 600 mensen "in no-time" te hebben aangenomen.