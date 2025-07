Aantal gokkers neemt toe, vooral onder minderjarigen online

DEN HAAG (ANP) - Het aantal mensen dat gokt is in 2025 toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) op basis van onderzoek van Ipsos I&O onder 7600 Nederlanders van 16 jaar en ouder. Zo gaf vorig jaar 65 procent van de Nederlanders aan een kansspel te hebben gespeeld, tegenover 69 procent dit jaar.

Met name 16- en 17-jarigen zijn meer online gaan gokken, namelijk 12 procent in 2024 tegenover 20 procent dit jaar. Over alle leeftijdscategorieën is een stijging van 10 naar 12 procent te zien. Het WODC benadrukt dat de minderjarigen in theorie niet legaal kunnen gokken vanwege een identificatieplicht. Zij kunnen wel spelen op het account van een ander of op een illegale site gokken.