Aantal incidenten met nepagenten stijgt, 35 babbeltrucs per dag

DEN HAAG (ANP) - Het aantal incidenten waarbij ouderen worden opgelicht door criminelen die zich voordoen als agenten blijft stijgen. In het eerste halfjaar van 2025 waren er 6496 incidenten, tegen 8329 in heel 2024. Per dag ziet de politie ongeveer 35 babbeltrucs met nepagenten. De politie start een landelijke campagne tegen deze vorm van oplichting, waarbij ouderen slachtoffer worden van babbeltrucs.

Bij deze oplichting bellen of schrijven criminelen die zich voordoen als agenten slachtoffers vaak eerst om hun komst aan te kondigen. Ze vermelden dan (gewapende) inbraken in de buurt en waarschuwen dat ouderen daar ook slachtoffer van kunnen worden. Om hen zogenaamd te 'beschermen', bieden ze aan waardevolle eigendommen 'veilig te stellen'. Die komen ze dan later vermomd als agent ophalen.

"De politie komt echter nooit langs om waardevolle spullen zoals sieraden, geld en bankpassen met pincodes op te halen", stelt Sybren van der Velden Walda, coördinator Senioren en Veiligheid bij de politie. "Veel slachtoffers doen uit schaamte geen aangifte, dus het werkelijke aantal slachtoffers is nog veel groter. Deze vorm van oplichting heeft grote financiële en emotionele impact op de slachtoffers en schaadt daarnaast het vertrouwen in de politie."

Samen met Omroep MAX start de politie een voorlichtingscampagne om deze vorm van oplichting tegen te gaan. De slogan luidt: "Is het een nepagent, of is het oké? Check het via 112!". Het idee is dat als ouderen snel 112 bellen bij vermoedens van nepagenten, daders vaker op heterdaad betrapt kunnen worden. De campagne begint bewust bij de start van de zomervakantie. "De familie is dan vaker afwezig en kan hen niet helpen of adviseren als er een nepagent voor de deur staat of stond", aldus Van der Velden Walda.