Van Weel: optredens Wilders bij lokale asielprotesten helpen niet

DEN HAAG (ANP) - De optredens van PVV-leider Geert Wilders bij lokale protesten tegen asielzoekerscentra helpen niet, vindt minister David van Weel (Asiel, VVD). Hij is voorzichtig in zijn kritiek en gaat niet mee in de typering van "geroeptoeter" van NSC-vicepremier Eddy van Hijum. Maar "het zou goed zijn als iedereen zich hield bij waar die over gaat", vindt Van Weel.

"Ik snap het lokale bestuur: het wordt niet makkelijk als landelijke politici komen ageren tegen de lokale besluitvorming die daar plaatsvindt", aldus de demissionaire bewindsman.

Wilders was deze week aanwezig bij een protest in Zwolle, voorafgaand aan een raadsvergadering. Ondanks zijn aanwezigheid besloot de raad tot de bouw van een opvanglocatie voor vierhonderd asielzoekers. Een week eerder was de PVV-leider bij een protest in Helmond.

Ondermijnen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat Wilders met zijn protesten het lokale bestuur ondermijnt.

Van Hijum is als minister deels verantwoordelijk voor migratie en heeft eveneens geen goed woord over voor Wilders' acties. "Dat roeptoeteren alleen maar op straat, terwijl je ook hier in Den Haag je verantwoordelijkheid kunt nemen voor het terugbrengen van die instroom, dat vind ik eigenlijk wel heel schrijnend."

Het kabinet viel vorige maand nadat de PVV uit de coalitie stapte. De partij eiste dat de andere coalitiepartijen VVD, NSC en BBB tekenden voor een tienpuntenplan voor asiel dat volgens deskundigen grotendeels onuitvoerbaar was. PVV liep boos weg toen zij daarvoor pasten.