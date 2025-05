Aantal klanten voedselbank vorig jaar met 20 procent gedaald

HOUTEN (ANP) - Het aantal klanten van de voedselbank is vorig jaar met ongeveer 20 procent gedaald. In 2024 ontvingen 144.750 mensen hulp van een van de 180 lokale voedselbanken, meldt Voedselbanken Nederland. De daling heeft volgens Voedselbanken Nederland waarschijnlijk onder meer te maken met overheidsmaatregelen zoals de verhoging van het kindgebonden budget, het hogere minimumloon en de aanhoudend lage werkloosheid.

De voedselbank deelde vorig jaar wel ruim 2 miljoen meer producten uit dan in 2023, in totaal 68.108.000. Ruim 15 procent van de mensen die vorig jaar hulp kregen van de voedselbank was onder de 18 jaar. Ruim 32.500 huishoudens ontvingen wekelijks voedselhulp, meer dan de helft daarvan bestaat uit gezinnen.