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Aantal migranten in Ceuta geschat op 60.000, dodental naar 34

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 13:53
bijgewerkt om vrijdag, 31 juli 2026 om 13:57
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De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta, Juan Jesús Vivas, schat dat er de afgelopen dagen zo'n 60.000 migranten het gebied zijn binnengekomen. Daarbij zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen, zei hij tijdens een persmoment.
De autoriteiten in Ceuta zijn overrompeld door de plotselinge massale intocht van mensen vanuit Marokko. Er wonen normaal gesproken zo'n 84.000 mensen in de exclave, die slechts 19 vierkante kilometer beslaat. Volgens Vivas is het "absoluut onmogelijk om een dergelijke druk op te vangen". Afgelopen nacht lagen veel jongeren in parken en op straat te slapen, was te zien op foto's van Spaanse media.
Het is nog niet bekend hoe de 34 mensen zijn overleden. Een deel van de migranten is zwemmend naar Ceuta gekomen. Daarvoor moesten ze vanuit Marokko om een barrière heen zwemmen.
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