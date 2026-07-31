Premier Spanje dankt Rabat voor meewerken aan terugkeer migranten

CEUTA (ANP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft op bezoek in Ceuta de Marokkaanse autoriteiten bedankt voor hun bereidheid mee te werken aan de terugkeer van tienduizenden migranten. In korte tijd zijn tienduizenden mensen de Spaanse exclave binnengedrongen.

Sánchez noemde de plotselinge instroom van donderdag en de daaropvolgende nacht "onacceptabel" en "een schending van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Spanje".

Hij denkt ook dat een recent besluit van Spaanse opperrechters "als een vonk in een kruitvat" heeft gewerkt bij bendes mensensmokkelaars. Het hooggerechtshof oordeelde in een zaak over het onmiddellijk terugsturen van migranten die de exclave door het water bereiken. Het bepaalde dat ze niet meteen kunnen worden teruggestuurd, maar via een procedure.

Sánchez zei dat de migranten snel worden teruggestuurd en dat Marokko daar aan zegt mee te werken. Aan de Marokkaanse kant van de grens bij het strand waar nog talrijke migranten afwachten, zouden al dertig mensen zijn gearresteerd.