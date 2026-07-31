ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Premier Spanje dankt Rabat voor meewerken aan terugkeer migranten

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 13:49
anp310726109 1
CEUTA (ANP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft op bezoek in Ceuta de Marokkaanse autoriteiten bedankt voor hun bereidheid mee te werken aan de terugkeer van tienduizenden migranten. In korte tijd zijn tienduizenden mensen de Spaanse exclave binnengedrongen.
Sánchez noemde de plotselinge instroom van donderdag en de daaropvolgende nacht "onacceptabel" en "een schending van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Spanje".
Hij denkt ook dat een recent besluit van Spaanse opperrechters "als een vonk in een kruitvat" heeft gewerkt bij bendes mensensmokkelaars. Het hooggerechtshof oordeelde in een zaak over het onmiddellijk terugsturen van migranten die de exclave door het water bereiken. Het bepaalde dat ze niet meteen kunnen worden teruggestuurd, maar via een procedure.
Sánchez zei dat de migranten snel worden teruggestuurd en dat Marokko daar aan zegt mee te werken. Aan de Marokkaanse kant van de grens bij het strand waar nog talrijke migranten afwachten, zouden al dertig mensen zijn gearresteerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2057930843

Simpele en betaalbare verkoeling: een dubbeltje per nacht volstaat

doorstromingscrisis-hero

Waarom jij geen huis kunt vinden? Omdat een 70-jarige er niet weg kan — zoveel kost de doorstromingscrisis je

generated-image

In deze provincie werd je huis bijna 8% duurder — in Amsterdam nog geen procent: zo groot zijn de regionale verschillen

155492169_m

Zegt jouw kind thuis ook steeds deze twee 'onbeleefde' woorden? Dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand

anp310726007 1

Trump krabbelt terug over beloftes aan Oekraïne over Patriots

generated-image (1)

Eén nepnetwerk in het hotel en je Google-account is niet meer van jou

Loading