Aantal plekken met blauwtong stijgt boven 5000

DEN HAAG (ANP) - Het aantal plekken waar het blauwtongvirus is vastgesteld, is opgelopen tot 5235. Sinds maandag zijn meer dan zevenhonderd nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. Het virus verspreidt zich ook steeds verder over het land.

Blauwtong is alleen gevaarlijk voor dieren, mensen kunnen het niet krijgen. Het virus wordt overgebracht door knutten, een soort kleine muggen. Het veroorzaakt onder meer een blauwe tong, hoge koorts en zwellingen. Schapen lopen het grootste risico om eraan te overlijden. Die kans kan wel worden verkleind door dieren te vaccineren.

Half juli was het virus op bijna honderd plekken vastgesteld. Nog voor het einde van de maand stond de teller al op meer dan duizend locaties. Tot aan vorige week donderdag waren iets meer dan 3800 plekken getroffen.