Anna Gimbrère doet boekje open over haar partner Herman van der Zandt

Presentator Herman van der Zandt (50) en wetenschapsjournalist Anna Gimbrère (38) zijn al ruim vijf jaar samen, maar het stel laat opvallend weinig los over hun relatie in de media. Nu doet Anna in de nieuwe Libelle een boekje open over het hoe en waarom hiervan.

Terughoudend

Ze vertelt dat Herman terughoudend is wat betreft het keuvelen over zijn privéleven tegen reporters. Hij zou er niet van houden om in de schijnwerpers te staan. "In principe zegt hij altijd nee als we ergens voor worden gevraagd, tenzij hij een programma moet verkopen of een vriend kan helpen. Ik ben daarin opportunistischer", aldus Gimbrère.

Flapuit

Ze erkent dat er een belangrijk verschil tussen hen is; een belangrijke reden waarom Herman de Schermman, de nieuwe presentator van De Slimste Mens, zo is. "Ik heb natuurlijk alleen mezelf ermee als ik iets stoms zeg of als iemand verdraait wat ik zeg. Hij heeft kinderen, mensen die er last van kunnen hebben, daarom is hij gesteld op zijn privacy, ik snap dat wel. Hoewel ik van nature een flapuit ben, hou ik omwille van hem meer mijn lippen op elkaar."

Valkuil

Andersom leert Anna, die haarzelf 'diep van binnen een nerd' noemt, haar partner om meer te gaan voor wat hij wil. "Bij Herman komt alles aanwaaien, hij is volkomen laissez-faire. Ook qua werk: iedereen wil hem, hij ziet wel wat hij doet. Maar dat is ook een valkuil, vind ik. Zelf ga ik meer op mijn doel af en dat probeer ik bij hem ook te pushen: waar wil je heen, wat lijkt je nou écht een vet programma om te doen, wat wil je nog eens meemaken? In zekere zin is hij mijn rem en ben ik zijn gaspedaal."