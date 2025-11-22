Aantal slachtoffers ontvoering Nigeria weer naar boven bijgesteld

ABUJA (ANP/AFP) - Het aantal slachtoffers van de massaontvoering vrijdag in Nigeria is voor de tweede keer naar boven bijgesteld. Er zijn 303 leerlingen en 12 leraren van een katholieke school meegenomen, zegt de Nigeriaanse christelijke koepelorganisatie CAN.

Eerst werd gesproken over circa vijftig gijzelaars en vervolgens over zeker 227. CAN zei eerder dat sommige scholieren erin waren geslaagd te ontsnappen. De school, St. Mary's, staat in de centrale staat Niger.

In Nigeria hebben deze week drie ontvoeringen plaatsgevonden. Maandag was een middelbare school het doelwit en woensdag een kerk. Daarbij werden respectievelijk 25 schoolmeisjes en 38 gelovigen ontvoerd. Ontvoeringen komen in Nigeria vaker voor. Gewapende criminelen gebruiken gijzelaars om losgeld te eisen.

President Bola Tinubu heeft na de incidenten besloten zijn reizen naar Zuid-Afrika en Angola te schrappen. Hij zou daar de G20-top en een gezamenlijke bijeenkomst van de Afrikaanse Unie en de Europese Unie bijwonen.