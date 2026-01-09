Kabinet Jetten wordt minderheidskabinet

kabinet-Jetten groter te maken. Samen hebben ze 66 zetels. Dus voor iedere wet moet steun gezocht worden bij andere partijen. D66, CDA en VVD hebben besloten geen andere partijen te zoeken om het draagvlak onder hetgroter te maken. Samen hebben ze 66 zetels. Dus voor iedere wet moet steun gezocht worden bij andere partijen.

Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft zowel in de Tweede als Eerste Kamer bij lange na geen meerderheid. Bewindslieden kunnen vooraf niet rekenen op steun voor hun plannen en moeten bij elk wetsvoorstel steun zoeken bij een of meer oppositiepartijen.

De komende tijd gaan de onderhandelingen gaan verder over de inhoudelijke dossiers. Volgens demissionair minister van Financiën Heinen zijn de partijen al een heel eind, en moet er voor de plannen veel geld gereserveerd worden.

De kans is groot dat we binnen een paar weken opgelucht afscheid kunnen nemen van het Kabinet-Schoof, dat nu nog bestaat uit VVD en BBB.