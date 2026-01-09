ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet Jetten wordt minderheidskabinet

Politiek
door Gerard Driehuis
vrijdag, 09 januari 2026 om 16:42
bijgewerkt om vrijdag, 09 januari 2026 om 16:50
ANP-546685544
D66, CDA en VVD hebben besloten geen andere partijen te zoeken om het draagvlak onder het kabinet-Jetten groter te maken. Samen hebben ze 66 zetels. Dus voor iedere wet moet steun gezocht worden bij andere partijen.
Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft zowel in de Tweede als Eerste Kamer bij lange na geen meerderheid. Bewindslieden kunnen vooraf niet rekenen op steun voor hun plannen en moeten bij elk wetsvoorstel steun zoeken bij een of meer oppositiepartijen.
De komende tijd gaan de onderhandelingen gaan verder over de inhoudelijke dossiers. Volgens demissionair minister van Financiën Heinen zijn de partijen al een heel eind, en moet er voor de plannen veel geld gereserveerd worden.
De kans is groot dat we binnen een paar weken opgelucht afscheid kunnen nemen van het Kabinet-Schoof, dat nu nog bestaat uit VVD en BBB.

Lees ook

Kabinet Jetten wordt minderheidskabinetKabinet Jetten wordt minderheidskabinet
Formatie bereikt cruciaal moment: JA21 wel of niet?Formatie bereikt cruciaal moment: JA21 wel of niet?
Jetten en Bontenbal zijn echt anders: eind januari is er het kabinet-JettenJetten en Bontenbal zijn echt anders: eind januari is er het kabinet-Jetten
loading

POPULAIR NIEUWS

Screenshot-2025-06-27-at-2-19-35-PM

Hoe spoor je een verborgen camera op in je Airbnb of hotelkamer

ANP-546525487

Wetenschappers ontdekken opvallend verband tussen cafeïne, buikvet en diabetes

a2753be71d8edc05a5d066d28e9e2aa9,65894f14

Het regime van de mullahs staat op instorten

211386560_m

Als je dit persoonlijkheidstype hebt is je kans op een gelukkig huwelijk het grootst

anp090126108 1

Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

Loading