Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
vrijdag, 09 januari 2026 om 13:09
Eerlijke kinderen krijg je niet met straffen, maar met de juiste woorden en voorbeeldgedrag. Onderzoek laat zien dat kinderen eerder de waarheid vertellen als ze waardering verwachten voor hun eerlijkheid dan wanneer ze vooral bang zijn voor straf.ggsc.berkeley
"Ik ben niet boos op je. Ik ben verdrietig over wat er is gebeurd, omdat ik wil dat je veilig bent. Laten we praten over wat er anders had kunnen lopen." Of: "Ik hou van je, ook als je fouten maakt" of "Je kunt me de waarheid vertellen zonder je zorgen te maken."
Psychologe Victoria Talwar, specialist in kinderlijke leugens, beschrijft hoe zelfs jonge kinderen beter gaan presteren in eerlijkheidstests zodra een volwassene expliciet zegt dat hij blij zal zijn als ze de waarheid vertellen. Harvard‑onderzoekers adviseren ouders daarom om eerlijkheid regelmatig als kernwaarde te benoemen, niet alleen pas als er al gelogen is. Drie zinnen, consequent herhaald, kunnen veel doen: “Bij ons thuis is de waarheid altijd veilig”, “Ik ben trotser op jouw eerlijkheid dan op perfecte cijfers” en “De waarheid vertellen is soms moeilijk, maar je kunt het.” Deze formuleringen koppelen eerlijkheid aan zelfrespect in plaats van angst. ( Harvard:Tips for Encouraging Honesty)
Belangrijk is dat ouders zelf ook laten zien wat eerlijkheid betekent in alledaagse situaties, van “witte leugentjes” tot fouten op het werk. Wie eerlijkheid eist maar zelf sjoemelt, traint kinderen vooral in hypocrisie. Ouders die vertrouwen uitspreken en fouten bespreekbaar maken, krijgen kinderen die leren dat de waarheid soms pijn doet, maar nooit gevaarlijk is.

