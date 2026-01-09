Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

De Italiaanse premier Giorgia Meloni zegt dat een Amerikaanse inval in Groenland "ernstige consequenties" zal hebben voor de NAVO. Ze pleitte tijdens haar traditionele nieuwjaarspersconferentie voor een "aanzienlijke" aanwezigheid van de NAVO in het arctische gebied, inclusief Groenland.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd Groenland te willen inlijven en sluit niet uit daarbij militaire middelen te gebruiken. Denemarken, waar Groenland onder valt, en andere Europese landen hebben dat dreigement veroordeeld. Maar nog weinig leiders hebben zich uitgelaten over wat een aanval zou betekenen voor de NAVO, de alliantie waar zowel de Verenigde Staten als Denemarken lid van zijn.

Meloni zei wel dat ze niet verwacht dat de Amerikanen daadwerkelijk Groenland militair zouden binnenvallen.