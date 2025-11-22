ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Juist open nieuwsgierige mensen krijgen vaker een depressie dan sombere neurotische mensen

Wetenschap
door Gerard Driehuis
zaterdag, 22 november 2025 om 10:15
generated-image (59)
Je zou denken dat neurotische mensen vaker depressies hebben dan open, optimistische mensen. Maar het tegendeel is waar.
Recent en klassiek onderzoek steeds vaker op een minder voor de hand liggende risicofactor: openheid voor ervaring, één van de "Big Five"-persoonlijkheidskenmerken. (die hier de test wat jouw persoonlijkheidskenmerk is)
Openheid vertaalt zich in nieuwsgierigheid, een rijke fantasie, de behoefte aan afwisseling, en vooral — gevoeligheid voor kunst en emoties. Mensen die hoog scoren op deze eigenschap zijn vaak creatief, intellectueel nieuwsgierig en waarderen schoonheid en originele ideeën. Maar, stelt onder meer een klassieke studie van Wolfenstein & Trull (1997), deze openheid brengt ook een schaduwzijde met zich mee: “Depressieve personen (zowel actueel als in het verleden) scoorden significant hoger dan niet-depressieve personen op het brede kenmerk Openheid, met name op openheid voor esthetiek en gevoelens”.
Deze gevoeligheid maakt kunstliefhebbers vaak gevoeliger voor ingrijpende gebeurtenissen en somberte. “Het lijkt erop dat zij die ontvankelijk zijn voor schoonheid en kunst, in het algemeen gevoeliger zijn en daardoor sterker geraakt kunnen worden door negatieve gebeurtenissen en prikkels,” aldus dezelfde studie.
Wetenschappelijke reviews bevestigen: niet alleen neuroticisme, maar óók een verhoogde openheid en een lagere extraversie zijn gerelateerd aan het ontstaan en de ernst van depressieve klachten. Wel wijzen deskundigen erop dat bij ouderen, en bij ernstige depressieve episoden, juist neuroticisme de grootste kwetsbaarheidsfactor blijft.​
Samengevat: Openheid voor ervaring blijkt een verrassende risicofactor voor depressie — juist de creatieve, gevoelige en kunstminnende mens loopt meer risico op een terugval of herhaling.

Lees ook

Wetenschappers vinden voor het eerst hersencellen die depressie sturenWetenschappers vinden voor het eerst hersencellen die depressie sturen
Depressie: de ergste dingen de je kunt zeggen tegen iemand die diep in de put zitDepressie: de ergste dingen de je kunt zeggen tegen iemand die diep in de put zit
17 factoren die je kans op dementie, beroertes en depressie beïnvloeden17 factoren die je kans op dementie, beroertes en depressie beïnvloeden
Wat je als eerste ziet op deze afbeelding zegt veel over jouw persoonlijkheidWat je als eerste ziet op deze afbeelding zegt veel over jouw persoonlijkheid
Ben ik introvert?Ben ik introvert?
Van alle persoonlijkheidstypen komt het afgunstige het meest voorVan alle persoonlijkheidstypen komt het afgunstige het meest voor
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2587089047

Meer kans op een strenge winter door plotselinge verzwakking polar vortex

ANP-338777449

Adem je poepdeeltjes in als je poep of een scheet ruikt?

ANP-505014356

Waarom is het gevaarlijke Somalië plots populair bij toeristen?

anp 477726072

Dit wil een hond je duidelijk maken: 13 gebaren van je trouwe viervoeter

110218024_madzad

Gewichtheffen wint het van hardlopen in de strijd tegen deze nare ziekte

generated-image (60)

WhatsApp is lek: 3,5 miljard telefoonnummers gelekt – zo bescherm je jezelf

Loading