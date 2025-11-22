Juist open nieuwsgierige mensen krijgen vaker een depressie dan sombere neurotische mensen

Je zou denken dat neurotische mensen vaker depressies
hebben dan open, optimistische mensen. Maar het tegendeel is waar.
Recent en klassiek onderzoek steeds vaker op een minder voor de hand liggende risicofactor: openheid voor ervaring, één van de "Big Five"-persoonlijkheidskenmerken. (die hier de test wat jouw persoonlijkheidskenmerk is)
Openheid vertaalt zich in nieuwsgierigheid, een rijke fantasie, de behoefte aan afwisseling, en vooral — gevoeligheid voor kunst en emoties. Mensen die hoog scoren op deze eigenschap zijn vaak creatief, intellectueel nieuwsgierig en waarderen schoonheid en originele ideeën. Maar, stelt onder meer een klassieke studie van Wolfenstein & Trull (1997), deze openheid brengt ook een schaduwzijde met zich mee: “Depressieve personen (zowel actueel als in het verleden) scoorden significant hoger dan niet-depressieve personen op het brede kenmerk Openheid, met name op openheid voor esthetiek en gevoelens”.
Deze gevoeligheid maakt kunstliefhebbers vaak gevoeliger voor ingrijpende gebeurtenissen en somberte. “Het lijkt erop dat zij die ontvankelijk zijn voor schoonheid en kunst, in het algemeen gevoeliger zijn en daardoor sterker geraakt kunnen worden door negatieve gebeurtenissen en prikkels,” aldus dezelfde studie.
Wetenschappelijke reviews
bevestigen: niet alleen neuroticisme, maar óók een verhoogde openheid en een lagere extraversie zijn gerelateerd aan het ontstaan en de ernst van depressieve klachten. Wel wijzen deskundigen erop dat bij ouderen, en bij ernstige depressieve episoden, juist neuroticisme de grootste kwetsbaarheidsfactor blijft.
Samengevat: Openheid voor ervaring blijkt een verrassende risicofactor voor depressie
— juist de creatieve, gevoelige en kunstminnende mens loopt meer risico op een terugval of herhaling.