Aantal stembureaus in Peru maandag opnieuw open na vertragingen

LIMA (ANP/AFP) - Een aantal stembureaus in Peru gaat maandag opnieuw open nadat locaties door heel het land zondag vertraagd opengingen door logistieke problemen tijdens de presidentsverkiezingen. Dat heeft de Peruaanse kiesautoriteit bekendgemaakt. Ongeveer 63.000 kiezers in de hoofdstad Lima konden hun stem niet uitbrengen door een gebrek aan stembiljetten, stembussen en ander stemmateriaal.

De verlenging is volgens de kiesautoriteit nodig om het stemrecht te beschermen. De autoriteiten besloten zondag al om stembureaus een uur langer open te houden. Alleen de stembureaus waar kiezers zondag niet konden stemmen, gaan maandag opnieuw open.

Peruanen kiezen een nieuwe president en leden van het congres. Meer dan dertig kandidaten doen mee aan de eerste ronde van de verkiezingen. Als er geen overduidelijke winnaar uit de bus komt, volgt een tweede ronde. De uiteindelijke koploper wordt de negende president van Peru in tien jaar tijd.